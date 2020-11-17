Британский генконсул в китайском Чунцине спас тонувшую девушку

194

Генеральный консул Великобритании в китайском городе центрального подчинения Чунцин Стивен Эллисон спас тонущую в реке девушку, передают "Известия". Об этом сообщает во вторник, 17 ноября, Sky News.

Ролик, на котором запечатлен инцидент, был опубликован в соцсетях очевидцами. На нем видно, как девушка поскользнулась на камнях и упала в реку, после чего сразу начала тонуть. При этом очевидцы не торопились спасти ее, а лишь начали кричать. Только 61-летний британский дипломат, сняв обувь, бросился на помощь уже терявшей сознание девушке.

Мужчина быстро подплыл к тонущей и помог ей перевернуться. С берега им бросили спасательный круг и подтянули к суше. Через несколько минут девушка, которой, по данным телеканала, 24 года, уже была спасена.

Британское посольство в Китае в свою очередь выразило свое восхищение поступком дипломата.

«Мы все безмерно гордимся нашим генеральным консулом в Чунцине Стивеном Эллисоном, который в субботу прыгнул в реку, чтобы спасти тонущую студентку», — говорится в Twitter дипмиссии.

Фото: twitter.com/ukinchina/"Известия"