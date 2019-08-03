Более 200 картин Никаса Сафронова пострадали из-за потопа в квартире

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О потопе художник узнал от своего помощника."...Квартиру затопила соседка сверху. Она вместо того чтобы позвонить в аварийную службу безалаберно позвонила в ДЭЗ, а они сказали, что завтра придет мастер. Соседка знала, что помощник Никаса Степановича живет наверху и у него есть ключи, но она вместо того чтобы сознаться, легла спать", - рассказал Лука.От потопа пострадали более двухсот картин, привезенных для выставки, а также более ста экземпляров из первого тиража книги стихов актера Валентина Гафта, написанных по мотивам картин Сафронова.По словам сына художника, все это, а также мебель и ковры, находилось в воде четыре часа."Они много месяцев ее готовили, книги были с автографами, очень обидно", - сказал Лука.Фото: соцсети