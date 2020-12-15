Белгородская область: более 300 человек получили травмы из-за ледяного дождя

Среди пострадавших 35 детей.
Для оказания помощи в столице региона работают три травмпункта, еще один откроют сегодня, что позволит сократить очереди пациентов. Все больницы и поликлиники с травматологией и приемными отделениями переведены в режим повышенной готовности.
Из-за непогоды белгородским школам и детским садам рекомендовали ввести свободное посещение до 18 декабря. Ледяной дождь обрушился на регион вечером в понедельник.
Из-за удара стихии перекрыли некоторые дороги, а также ограничили работу местного аэропорта. Борьбу с последствиями ледяного дождя ведут 445 аварийных бригад.
Сложная ситуация и в соседней Курской области, где обледенели провода на линиях электропередачи. Из-за этого было нарушено движение поездов, более 2 тысяч жителей региона остались без света.
В зоне отключения восемь населённых пунктов. Местные власти перевели учеников начальной школы на удаленное обучение, передает Радио Маяк.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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