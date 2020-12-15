Белгородская область: более 300 человек получили травмы из-за ледяного дождя

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Среди пострадавших 35 детей.

Для оказания помощи в столице региона работают три травмпункта, еще один откроют сегодня, что позволит сократить очереди пациентов. Все больницы и поликлиники с травматологией и приемными отделениями переведены в режим повышенной готовности.

Из-за непогоды белгородским школам и детским садам рекомендовали ввести свободное посещение до 18 декабря. Ледяной дождь обрушился на регион вечером в понедельник.

Из-за удара стихии перекрыли некоторые дороги, а также ограничили работу местного аэропорта. Борьбу с последствиями ледяного дождя ведут 445 аварийных бригад.

Сложная ситуация и в соседней Курской области, где обледенели провода на линиях электропередачи. Из-за этого было нарушено движение поездов, более 2 тысяч жителей региона остались без света.

В зоне отключения восемь населённых пунктов. Местные власти перевели учеников начальной школы на удаленное обучение, передает Радио Маяк.