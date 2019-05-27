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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Башенный кран рухнул на жилой дом в Перми

27 мая 2019 20:19
89
Крановщица оказалась заблокированной внутри кабины.
ЧП произошло на улице Решетникова в центре Перми. По информации Лайфа, башенный кран рухнул на деревянный дом, одновременно задев ещё две двухэтажки и припаркованный автомобиль, передает life.ru.

По имеющейся информации, пострадала крановщица. Она оказалась заблокированной в кабине, но прибывшие на место экстренные службы смогли извлечь её и оказать помощь. У женщины травмы головы, ноги и плеча.

Другие подробности уточняются. 
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Комментарии



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