Автовоз с новенькими легковушками вылетел в кювет на трассе Сызрань-Саратов

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Ущерб от случившегося устанавливается.

DAF, перевозивший новенькие «Весты» и «Ларгусы», вылетел с дороги на автодороге Сызрань-Саратов. ДТП произошло вечером 24 сентября, на 62 километре трассы в Хвалынском районе. За рулем автовоза находился 27-летний водитель. В результате дорожного инцидента, на месте ему оказали медицинскую помощь сотрудники скорой. От госпитализации он отказался. На месте работали пожарные, медики и инспекторы ГИБДД. Сейчас правоохранители устанавливают причины аварии и ущерб, сообщает КТВ-Луч.

Фото: ЧП Саратов



