Автомобилистка в Жигулевске сбила мужчину, который помогал женщине выехать с парковки

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ДТП произошло 11 августа в Жигулевске. Женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», при выезде с парковочного места, расположенного около д. №13 на ул. Энергетиков, не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на мужчину 1958 года рождения, который стоял рядом и помогал женщине выехать с парковочного места. В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход, он был госпитализирован, сообщает облМВД.