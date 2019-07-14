Автомобиль протаранил группу детей на Украине

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По версии правоохранителей, 25-летний водитель легковушки попытался обогнать группу велосипедистов и чуть не врезался в ехавший по встречной полосе КамАЗ. Уворачиваясь от грузовика, он резко повернул на свою полосу и въехал в детей. После столкновения он вылетел в кювет.Большинство пострадавших детей — девочки в возрасте от 14 до 17 лет. Их доставили в областную детскую больницу города Николаева.