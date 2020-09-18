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Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции

18 сентября 2020 16:48
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Очевидец сообщил о семи пострадавших.

Автобус с российскими туристами попал в пятницу в ДТП в районе Аланьи на юге Турции. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Анталье.

"Подтверждаем факт аварии, в котором был задействован один автобус. Детали происшествия выясняем", - сказал собеседник агентства.

Между тем пассажир одного из автобусов Сергей Панин рассказал ТАСС, что в результате аварии пострадали семь человек.

В свою очередь генеральный директор компании Pegas Touristik Анна Подгорная сообщила ТАСС, что, по предварительным данным, пострадавших нет. "Мы сейчас уточняем информацию. По предварительным данным, пострадавших нет, автобус не поврежден", - сказала Подгорная.

 

Фото:  ru.freepik.com

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Комментарии

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