Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 8 августа, 18:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/08:
USD 65.09
-0.11
EUR 72.89
-0.18
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Автобус с детьми рухнул с обрыва в Новороссийске, один взрослый и двое детей погибли

8 августа 2019 16:39
89
По информации ГИБДД, внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись, после чего упали с 30-метрового обрыва.
Как передает РИА Новости, пострадавшая в аварии с автобусом под Новороссийском Кристина Абрамова рассказала каналу "360" об обстоятельствах ДТП.

"Я спала и ничего не помню. Проснулась, когда мы уже летели вниз. Меня придавил какой-то человек", — рассказала она.

По ее словам, в автобусе царила паника, все пассажиры находились в состоянии шока и не понимали, что происходит.

Девушка отделалась легкими травмами, а вот ее молодой человек попал в реанимацию с переломом таза.

Крупная авария произошла около десяти часов вечера в среду на 16-м километре трассы Новороссийск — Керченский пролив. По информации ГИБДД, внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись, после чего упали с 30-метрового обрыва.

В общей сложности в автомобилях ехали 47 человек. Погибли находившиеся Volkswagen Touareg три человека, в том числе двое детей.

Сорок четыре пострадавших госпитализированы, 13 из них экстренно прооперировали.

По предварительным данным СК, водители обеих машин были трезвы.

Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".


Фото:   РИА Новости

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
5 августа 2019  18:23
Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека.
Суд арестовал девятого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
 Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека.  Закон
372
5 августа 2019  16:40
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га.
В России возбудили 277 уголовных дел из-за лесных пожаров
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га.  Закон
354
4 августа 2019  21:10
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение.
СК завел дело об экстремизме за призывы к расправам над детьми силовиков
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение.   Закон
352
3 августа 2019  21:43
МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
Перед началом несогласованной акции была задержана незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь  Закон
425
2 августа 2019  19:51
Кокорин и Мамаев попросили отпустить их условно-досрочно
Они осуждены на 18 и 17 месяцев заключения. Дата рассмотрения ходатайства ещё не определена.  Закон
423
2 августа 2019  14:58
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов.
Мосгорсуд оставил под арестом главу "Тольяттихимбанка" Александра Попова
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов.   Закон
413
1 августа 2019  23:12
По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них.
Стал известен четвертый подозреваемый по делу о беспорядках на митингах
По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них.  Закон
326
Весь список
Происшествия
8 августа 2019  17:49
Девочку высадили из автобуса, потому что оплата банковской картой не прошла, а наличных денег у нее с собой не было.
Высаженной из автобуса несовершеннолетней девочке вручили безлимитную карту школьника и торт
Девочку высадили из автобуса, потому что оплата банковской картой не прошла, а наличных денег у нее с собой не было.  Происшествия
61
8 августа 2019  16:39
По информации ГИБДД, внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись, после чего упали с 30-метрового обрыва.
Автобус с детьми рухнул с обрыва в Новороссийске, один взрослый и двое детей погибли
По информации ГИБДД, внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись, после чего упали с 30-метрового обрыва. Происшествия
87
8 августа 2019  16:09
Волонтеры стали искать 83-летнюю женщину по просьбе ее родственников, которые рассказали, что она ушла за грибами в девять утра 5 августа
Хабаровская пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком
Волонтеры стали искать 83-летнюю женщину по просьбе ее родственников, которые рассказали, что она ушла за грибами в девять утра 5 августа  Происшествия
93
Весь список
Криминал
8 августа 2019  12:58
В Самаре пытались сфальсифицировать доказательства по гражданскому делу
В Самаре пытались сфальсифицировать доказательства по гражданскому делу
Возбуждено уголовное дело. Криминал
127
8 августа 2019  10:58
Незаконный оборот наркотиков пресекли тольяттинские полицейские
Незаконный оборот наркотиков пресекли тольяттинские полицейские
Устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Криминал
168
8 августа 2019  09:39
В Пестравском районе двое мужчин украли автомобиль
В Пестравском районе двое мужчин украли автомобиль
Теперь им грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Криминал
165
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
397
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
756
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
475
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
596
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
521
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
431
Весь список

Фоторепортажи
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
191
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
503
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
841
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
833
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
764
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
952
Весь список

Мероприятия
Мобильное отделение больницы Ерошевского будет работать в селе Приволжье
Самарские школьники присоединились к всероссийской акции «Рюкзак для друга»
Детский технопарк "Самарский Кванториум" показал свои возможности детям и родителям областного центра
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные