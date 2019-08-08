Автобус с детьми рухнул с обрыва в Новороссийске, один взрослый и двое детей погибли
8 августа 2019 16:39
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"Я спала и ничего не помню. Проснулась, когда мы уже летели вниз. Меня придавил какой-то человек", — рассказала она.
По ее словам, в автобусе царила паника, все пассажиры находились в состоянии шока и не понимали, что происходит.
Девушка отделалась легкими травмами, а вот ее молодой человек попал в реанимацию с переломом таза.
Крупная авария произошла около десяти часов вечера в среду на 16-м километре трассы Новороссийск — Керченский пролив. По информации ГИБДД, внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись, после чего упали с 30-метрового обрыва.
В общей сложности в автомобилях ехали 47 человек. Погибли находившиеся Volkswagen Touareg три человека, в том числе двое детей.
Сорок четыре пострадавших госпитализированы, 13 из них экстренно прооперировали.
По предварительным данным СК, водители обеих машин были трезвы.
Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".
Фото: РИА Новости
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