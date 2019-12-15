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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Автобус с 49 пассажирами перевернулся в Нижегородской области

15 декабря 2019 19:43
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Медицинская помощь понадобилась 12 пассажирам, все они доставлены в приёмный покой балахнинской районной больницы.
В Балахнинском районе Нижегородской области перевернулся автобус с 49 пассажирами, который ехал из города Иваново в Дзержинск, сообщает Лайфу источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

Медицинская помощь понадобилась 12 пассажирам, все они доставлены в приёмный покой балахнинской районной больницы. Трое из них — в тяжёлом состоянии, в том числе беременная женщина. Погибших нет.

На месте аварии работают сотрудники УГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются. 



Фото:  "ВКонтакте" / Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
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