Автобус с 49 пассажирами перевернулся в Нижегородской области
15 декабря 2019 19:43
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По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся.
Медицинская помощь понадобилась 12 пассажирам, все они доставлены в приёмный покой балахнинской районной больницы. Трое из них — в тяжёлом состоянии, в том числе беременная женщина. Погибших нет.
На месте аварии работают сотрудники УГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: "ВКонтакте" / Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
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