Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

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По данным ведомства, ДТП произошло на 356 км трассы М-4 «Дон». «В результате нарушения ПДД произошло опрокидывание рейсового автобуса», — говорится в сообщении.В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили РБК, что, по предварительной информации, в автобусе находились 17 человек. «Количество пострадавших уточняется», — сказали в ведомстве.Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РБК