Альпинисты из России и Ирландии заблудились на Эльбрусе
30 июня 2019 18:31
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— Восемь сотрудников отряда выдвинулись на помощь альпинистам, которые в настоящее время находятся на склоне Эльбруса на высоте 5,2 тысячи метров, — передаёт ТАСС сообщение оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Хизира Ойтова.
Отмечается, что туристы сбились с маршрута из-за плохой видимости и пытаются спуститься вниз. Кто-то из них может самостоятельно передвигаться, кому-то нужна помощь. Связь с альпинистами сохраняется.
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