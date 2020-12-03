Алиментщик из Самарской области арестован на 10 суток

152

В отделе судебных приставов Хворостянского района Самарской области в отношении гражданина возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей на содержание его троих несовершеннолетних детей. Мужчина задолжал своим детям почти 300 тысяч рублей.

В связи с тем, что должник никаких попыток погасить задолженность не предпринимал, в рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Суд рассмотрел протокол и назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

После проведенного времени под арестом должнику все же придется погашать задолженность по алиментным платежам. Если выплачивать алименты мужчина так и не начнет, то ему грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.