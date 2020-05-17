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Александр Хинштейн: "Все строительные работы на ул. Луначарского в Самаре приостановлены"

17 мая 2020 10:42
98
Александр Хинштейн: Все строительные работы на ул. Луначарского в Самаре приостановлены
Вопрос находится у депутата на особом контроле.

 В пятницу, 15 мая, жители дома №5 по ул. Луначарского в Октябрьском районе Самары обратились в приемную Александра Хинштейна с призывом о помощи. Люди шокированы внезапно начавшейся застройкой их двора со стороны музея «Самара Космическая» (Ракета).

Более того, речь идет именно о той территории, которая предназначена для создания так называемого «музейного квартала» — нового культурного пространства Самары.

Горожане попросили депутата проверить законность возводимой платной автостоянки и парковки, сообщается на сайте Хинштейна.

«Группа неизвестных лиц привезла на площадку перед нашим домом строительную технику, ограждения, будку охраны и начали устанавливать автопарковку! С их слов всё согласовано с советом дома, но это ложь! Просим вас проверить законность действий застройщика. Также они незаконно «запитались» напрямую от подстанции ЖК «Звезда». На этой территории планировали строить парк и планетарий, а теперь вся она — сплошная парковка! Мы выступаем против строительства. Помогите, пожалуйста, остановить это безобразие», — взывают к депутату жители дома.

Александр Хинштейн сразу же направил запрос в самарское отделение МВД и в администрацию города. Также депутат оперативно связался с мэром Еленой Лапушкиной и меньше чем через день вопрос решили положительно. В итоге строительные работы на территории будущего музейного пространства приостановлены. В свою очередь, чиновники, выдавшие разрешение на строительство автопарковки будут наказаны.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Твиттере:

В городском департаменте градостроительства также прокомментировали ситуацию:

«Застройщик МП «Ремжилуниверсал» получил согласование на размещение парковки у городских служб и у администрации Октябрьского района города. Работы приостановили, сейчас директор муниципального предприятия встречается с жителями. Для размещения автомобильной стоянки было необходимо арендовать землю через аукцион, для парковки как элемента благоустройства — получить разрешение на использование земельного участка. Ни того ни другого у «Ремжилуниверсала» нет! В 2017 году мы направили предприятию письмо, в котором лишь выразили мнение, что при соблюдении всех норм действующего законодательства (СанПиН, СНиП, Земельного Кодекса РФ и т.д.) размещение парковки возможно, но они не стали оформлять землю и начали размещать парковку. Самоуправство чистой воды!»

В понедельник Александр Хинштейн направит все материалы в прокуратуру и будет настаивать на возбуждении уголовного дела.

Вопрос находится у депутата на особом контроле.
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