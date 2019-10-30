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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса в Израиль из-за дебоша

30 октября 2019 17:45
244
Во время подготовки к взлету Вележева отказалась поднять столик и привести спинку кресла в вертикальное положения, после чего произошел конфликт.
Актриса театра и кино Лидия Вележева устроила дебош в самолете — ее сняли с рейса, передает РБК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию подтвердил источник «РИА Новости». По его данным, во время подготовки к взлету Вележева отказалась поднять столик и привести спинку кресла в вертикальное положения, после чего произошел конфликт.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО, инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево на борту лайнера, готовившегося к вылету в Тель-Авив. Самолет не смог вылететь из-за того, что одна из пассажирок устроила дебош, сказали в управлении.

По информации РЕН ТВ, вылет самолета перед инцидентом с Вележевой был на некоторое время задержан.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». В пресс-службе аэропорта Шереметьево РБК посоветовали обратиться за комментарием в полицию.

Лидия Вележева — заслуженная артистка России. Зрителям она знакома по ролям в сериалах «Идиот», «Воровка», в фильме «Любовь-Морковь 2».


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