Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса в Израиль из-за дебоша
30 октября 2019 17:45
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Информацию подтвердил источник «РИА Новости». По его данным, во время подготовки к взлету Вележева отказалась поднять столик и привести спинку кресла в вертикальное положения, после чего произошел конфликт.
Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО, инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево на борту лайнера, готовившегося к вылету в Тель-Авив. Самолет не смог вылететь из-за того, что одна из пассажирок устроила дебош, сказали в управлении.
По информации РЕН ТВ, вылет самолета перед инцидентом с Вележевой был на некоторое время задержан.
РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». В пресс-службе аэропорта Шереметьево РБК посоветовали обратиться за комментарием в полицию.
Лидия Вележева — заслуженная артистка России. Зрителям она знакома по ролям в сериалах «Идиот», «Воровка», в фильме «Любовь-Морковь 2».
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