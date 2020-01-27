Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

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Трунцев рассказал РИА Новости, что 63-летняя артистка в субботу в три часа дня была в гостях у подруги в Канкуне. После этого она уехала, сославшись на плохое самочувствие, и больше на связь не выходила."В общем, это вся информация, которая мне известна. Я пытаюсь сейчас узнать, можно ли кого-то отправить к Наталье домой. С сыном мне еще не удалось связаться, я думаю, что он и не в курсе всей этой ситуации, потому что они редко общаются. Я уже начал обзванивать коллег, они с ней общались в последний раз в четверг", — добавил собеседник агентства.Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Широкой публике известна благодаря ролям в картинах "Мэри Поппинс, до свидания", "Военно-полевой роман", "Леди Макбет Мценского уезда".Фото: соцсети