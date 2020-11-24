Аферист уговорил москвичку выкинуть в окно миллион рублей

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Москвичка 1940 года рождения, поддавшись на обман мошенника о "полицейской спецоперации", выкинула в окно миллион рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Предполагаемый подозреваемый был задержан 23 ноября — им оказался мужчина 1987 года рождения, житель Подмосковья. Он под подпиской о невыезде", — сказал собеседник агентства.

Происшествие, по его словам, произошло на юго-западе Москвы в начале ноября. Пожилой женщине позвонил мужчина и представился участковым. Он сказал, что в районе орудует мошенник, который владеет информацией о вкладах пенсионеров в банке и звонит пенсионерам с угрозами. "Участковый" сказал москвичке перезвонить ему, если ей позвонит этот "мошенник".

Через десять минут, по информации источника, женщине действительно позвонил мужчина и начал угрожать. Она сделала то, о чем просил "участковый", — немедленно перезвонила ему. "Участковый" сказал, что за "мошенником" давно следят, и попросил женщину подыграть, чтобы помочь поймать его: в следующий раз, когда "мошенник" позвонит, выполнить его требования.

Долго ждать нового звонка "мошенника" не пришлось. Он стал заставлять женщину снять в банке деньги, она так и сделала: в одном отделении сняла 200 тысяч рублей, а в другом — 800 тысяч. Когда она пришла домой, ей снова позвонил "мошенник": спросил, куда выходят окна ее квартиры, и потребовал выбросить деньги в окно.

Пенсионерка позвонила "участковому", рассказав о требованиях "мошенника". "Участковый" попросил ее выполнить эти требования и заверил, что переживать не стоит: как только "мошенник" возьмет деньги и оставит на них отпечатки, его задержат.

Увидев под окном мужчину, женщина бросила ему миллион. Тот поднял деньги, но его никто не задержал — он спокойно ушел. "Участковый" позже по телефону убеждал женщину, что "полиция" задержит "мошенника", но потом перестал выходить на связь. Поэтому пенсионерка решила обратиться уже в настоящую полицию.