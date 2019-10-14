"Аэрофлот" не пустил женскую хоккейную команду на борт из-за опоздания в минуту
14 октября 2019 21:39
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— Мы не думали, что так долго будем проходить контроль. Я впервые такое видела, что нужно включать ноутбуки. У всех практически были ноутбуки. Они их доставали и включали. Как мы всё прошли, сразу побежали на выход. Перед нами была девушка, она успела ещё забежать. Перед нами закрыли ленточку и сказали, что посадка закончена. Мы должны были выходить в 45 минут, а на табло было 46 минут, то есть мы на минуту опоздали. Мы стоим там, видим этот трап, это буквально три минуты — и мы бы расселись... Потом они ещё задержали самолёт на 20 минут, потому что возвращали наш багаж, — рассказала хоккеистка ХК "Соболь" Ксения Костяная.
Помимо 13 человек из хоккейного клуба на борт не смогли подняться четыре иностранца, которые вообще не понимали, что происходит. Не пустили также двух пассажиров бизнес-класса.
— Нам сказали, что можно доплатить 20 процентов компенсации — и мы полетим следующим рейсом. Были рады уже и этому, пошли аннулировали эти посадочные. Все там стояли и возмущались, в том числе иностранцы, потому что им сказали, что нужно доплатить 78 тысяч рублей, — добавляет Ксения.
Затем команде сказали, что все они вообще не могут полететь следующим рейсом и должны купить новые билеты, потому что их покупала хоккейная лига, которая организовывала соревнования. Прекратить возмущение пассажиров представители авиакомпании решили кардинально.
— Нам вообще никак не помогли, ещё и вызвали на нас наряд полиции. Как будто мы какие-то дебоширы… Конечно, мы все говорили, был какой-то общий гул, потому что все возмущались, — добавляет Ксения.
— Мы часто летаем S7 и знаем, что задерживают рейсы и ждут пассажиров, которые прошли регистрацию, что объявляют и пофамильно называют. А тут вообще ничего не было — что посадка началась, что она идёт... "Аэрофлот" — такая масштабная компания. Мне всегда казалось, что она самая надёжная. А тут вот такие непонятные и нечеловеческие условия. Наши билеты просто сгорели, они стоят примерно 13 тысяч. Альтернативой были ближайшие рейсы за 38 800 рублей. У нас нет таких денег! — возмущается спортсменка.
Отметим, что у Лиги женского хоккея, которая обратилась в редакцию Лайфа, версия событий немного отличается. Там утверждают, что для решения проблемы с перелётом команде предложили несколько вариантов. В частности, перелёт из аэропорта Домодедово в Новосибирск с последующим трансфером в Иркутск по железной дороге. Семь человек из 13 согласились на данный вариант, ещё шесть человек в письменной форме якобы заявили о том, что они самостоятельно решат вопрос с авиабилетами. Трансфер для всех 13 человек в аэропорт был организован Лигой женского хоккея. Таким образом, проблема с вылетом команды "Соболь" в настоящий момент решена.
Вместе с тем в официальном заявлении организации вину за произошедшее возлагают на самих хоккеисток.
— Ответственность за прохождение обязательных официальных процедур в аэропорту несут сами участники. Тем не менее ЛЖХ предприняла все необходимые действия для оказания помощи команде в возникшей ситуации, — заявили в лиге.
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