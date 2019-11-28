Адвокату Людмиле Гилетиной плеснули кислотой в лицо

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Нападение совершено рядом с домом г-жи Гилетиной — это пересечение улиц Галактионовской и Рабочей. Адвокату причинены тяжкие телесные повреждения: черепно-мозговая травма, ножевые ранения в межреберной области, ей плеснули кислотой в лицо. У адвоката большая кровопотеря, ночью ей проведена сложная операция в больнице имени Пирогова. Состояние Гилетиной оценивается как тяжелое.Эксперты «СО» говорят, что Гилетина работала, в основном, по гражданским делам. В частности, она оказывала консультационные услуги фирме «Концепт», аффилированной с бывшими собственниками СК «Компаньон», которые сейчас конфликтуют и делят активы.