За долги по налогам арестовали Land Rover

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Житель Самары накопил долг перед государством в размере 150 тысяч рублей. Благодаря работе судебных приставов задолженность погашена.

Гражданин накопил долгов перед государством в 150 тысяч рублей. Исполнительные документы о взыскании задолженности по налогам поступили на исполнение в Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о необходимости добровольно погасить задолженность. Однако мужчина исполнять свои налоговые обязательства не спешил.

В рамках исполнительных производств установлено, что гражданин является собственником автомобиля Land Rover. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автотранспортного средства. Гражданину разъяснили, что если он не погасит свой долг, то его автомобиль отправится на реализацию в счет погашения задолженности. Узнав об этом, должник оплатил полностью всю сумму долга.