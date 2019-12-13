Жителю Самарской области пришлось уплатить штраф за самовольно занятый земельный участок

115

В отделе судебных приставов Волжского района Самарской области в отношении гражданин Р. возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 100 тысяч рублей, назначенного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области за административное правонарушение предусмотренное ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено в адрес должника заказной почтой. Однако требование исполнительного документа в добровольный срокгражданином Р. исполнено не было.В рамках исполнительного производства работниками Службы судебных приставов должник был вызван в отдел судебных приставов Волжского района Самарской области. На приеме судебным приставом-исполнителем гражданину Р. было вручено постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации и разъяснен порядок снятия данного ограничения. Узнав, что не сможет покинуть пределы страны, пока не погасит задолженность, мужчина поспешил полностью оплатить штраф.