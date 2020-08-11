Жительница Самарской области взыскала с бывшего мужа почти 950 тысяч рублей алиментов

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Жительница региона обратилась в суд с заявлением о взыскании с ее бывшего супруга неустойки, образовавшейся в результате невыплаты им алиментов. Согласност. 115 СК РФ «Ответственность за несвоевременную уплату алиментов» виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,1 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. В итоге задолженность мужчины составила 947 тысяч рублей.В отношении должника судебными приставами отделения судебных приставов Волжского района Самарской области возбуждено исполнительное производство. Постановление о возбуждении было направлено должнику.В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Согласно полученным ответам было установлено, что у должника имеются открытые расчетные счета. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на имеющиеся на них денежные средства.Также согласно полученным ответам установлено, что мужчина владеет двумя транспортными средствами. В отношении них судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.Принятые меры побудили мужчину полностью погасить задолженность перед своим ребенком.