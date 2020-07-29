Жительница Елховского района ударила дочь и отправилась под арест

195

В результате в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Суд назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ.В отделении судебных приставов Елховского района Самарской области в отношении женщины возбуждено исполнительное производство об обязании отбытия наказания в виде 60 часов обязательных работ. Несмотря на то, что должница была уведомлен о необходимости исполнения наказания, она к работам не преступила.Мировым судьей протокол рассмотрен и наказание в виде обязательных работ заменено административным арестом на срок 2 суток.