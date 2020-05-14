Житель Самарской области заплатил штраф, чтобы не лишиться автомобиля
14 мая 2020 09:41
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Житель Самарской области, находясь за рулем своего транспортного средства, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Почуяв запах алкоголя и заподозрив, что мужчина находится в состоянии опьянения, должностные лица предъявили ему требование о прохождении медицинского освидетельствования. Мужчина отказался, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В ходе судебного заседания вина его была признана и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года.
Исполнительный документ о взыскании штрафа поступил на исполнение в отдел судебных приставов Красноглинского района г. Самары. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем мужчине направлена копия постановления о возбуждении и требование о погашении задолженности.
В срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа должник решение суда не исполнил. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель направил мужчине требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста.
Не желая расставаться со своим атомобилем, должник полностью погасил задолженность.
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