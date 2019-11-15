Житель Самарской области уплатил долг за коммуналку после ареста денежных средств

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина С. задолженности за коммунальные платежи в размере 31 тысячи рублей.Гражданин С. добровольно долг не оплачивала. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Для установления имущественного положения судебным приставом направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В результате полученных ответов установлено, что гражданин С. имеет в одном из банков действующий счет. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства.Данная мера побудила гражданина С. погасить имеющийся долг в полном объеме.