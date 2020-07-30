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Житель Самарской области приговорен к 6 месяцам лишения свободы за неуплату алиментов

30 июля 2020 10:00
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Житель Самарской области приговорен к 6 месяцам лишения свободы за неуплату алиментов
Житель Шенталинского района Самарской области после развода обязан был выплачивать ¼ всех видов заработка на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако он от исполнения своих родительских обязательств уклонялся.

В результате долг перед дочерью составил 183 тысячи рублей.
 Суд назначил должнику наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.
Мужчина наказание отбыл, но мер к погашению задолженности не предпринял. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем ему разъяснено, что в случае неуплаты алиментов он будет привлечен к уголовной ответственности.
Не приняв во внимание слова сотрудников Службы, мужчина продолжала игнорировать свои обязательства. В отношении должника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Теперь, если мужчина не начнет исполнять своих родительских обязательств, ему предстоит замена условного срока на реальный.
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