Жигулевские полицейские задержали водителя с поддельными правами

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В январе текущего года сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Жигулевску во время несения службы на трассе М-5 «Урал» за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль Лада 217030 под управлением жителя одной из соседних республик 1986 года рождения.В ходе проверки документов мужчина предъявил правоохранителям водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.Полицейские изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.По данным стражей порядка, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.