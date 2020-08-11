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Возбуждено уголовное дело в отношении ООО ПСК «Волга»

11 августа 2020 13:08
114
Возбуждено уголовное дело в отношении ООО ПСК Волга
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с мошенничеством при строительстве детского сада в Кировском районе Самары.

«Возбуждено очередное уголовное дело, в связи с мошенничеством должностных лиц ПСК «Волга» при строительстве детсада в Кировском р-не Самары по нацпроекту «Образование». Напомню, что ПСК «Волга» была создана депутатом Государственной Думы Е.Серпером, а затем переписана на его родных», заявил Хинштейн в своем твиттере, опубликовав копию постановления о возбуждении уголовного дела.
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