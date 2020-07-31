Восемь человек погибли в ДТП с маршруткой в Крыму

В Крыму при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек, еще семь пострадали, сообщили в экстренных службах региона.
По предварительным данным, водитель маршрутки уснул за рулем и врезался в стоящий КамАЗ.
«По предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался из Белогорска в Симферополь, столкнулся со стоящим “КамАЗом” с прицепом. На борту было 15 человек, из них восемь погибли. [В автобусе] были двое детей, они не пострадали», — сообщили в МЧС региона (цитата по ТАСС
).
По словам представителя экстренных служб, авария произошла в 06:40 по местному времени, микроавтобус выполнял рейс по маршруту. Всех пострадавших госпитализировали. На место происшествия направлены более 30 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.
В МВД региона подтвердили, что ДТП скорее всего произошло по вине водителя маршрутки. «В Белогорском районе на автодороге “Таврида”, в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем, допустил столкновение с впереди идущим грузовиком», — приводит РИА Новости
слова представителя ведомства.
«Интерфакс
» со ссылкой на информированный источник сообщает, что водитель микроавтобуса занимался частным извозом, транспорт зарегистрирован на него. По данным собеседника агентства, водитель был трезв, но мог уснуть за рулем.
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