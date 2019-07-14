В центре Самары произошло ДТП с тремя пострадавшими

216

13 июля в Самаре произошло ДТП. Водитель 1981 года рожденияна Лада Веста ехал по ул. Полевая со стороны ул. .На регулируемом перекрестке с ул. Молодогвардейская, напротив д. 52 по ул. Полевая, по версии полицейских, нарушил п. 6.2 ПДД РФ, совершил проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством Киа, под управлением женщины 1973 года рождения, которая въехала на перекресток по ул. Молодогвардейская со стороны ул. Первомайская в направлении ул. Маяковского на разрешающий сигнал светофора.В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель Лада Веста и два пассажира, один госпитализировано в тяжелом состоянии, водитель также в больнице.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.