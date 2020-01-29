В торговые точки региона поступала рыбная продукция сомнительного качества
29 января 2020 13:26
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Специалисты региональной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в ходе внеплановой выездной проверки ООО «Рыбалов–Альянс» в Тольятти, проведённой по согласованию с Волжской межрегиональной прокуратурой в январе 2020 года, выявили факты подмены наименований рыбной продукции, идущей на реализацию в торговые точки области, а также другие нарушения, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.
Так, в морозильной камере, предназначенной для хранения сырья, которое в дальнейшем перерабатывалось в готовую рыбную продукцию, находилось 183 кг замороженной сёмги с истекшим сроком годности. В другой холодильной камере было обнаружено 1305 кг обезличенной речной рыбы (судак, щука, сазан, лещ), поступившей на предприятие без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали её качество и безопасность. Выявленная продукция по предписанию инспектора Россельхознадзора была отправлена на утилизацию.
Кроме того, было установлено, что ООО «Рыбалов-Альянс», вносит в информационную систему «Меркурий» недостоверные данные о якобы поступавшей продукции, хотя на самом деле по факту в организацию ничего не поступало. По мнению специалистов, предприниматели делают это для реализации и переработки продукции, не имеющей ветеринарных документов, или добытой незаконным способом, либо для ухода от налогов. Например, только за десять дней должностными лицами предприятия было легализовано около трёх тонн входящей рыбной продукции. Был выявлен и факт подмены готовой продукции – поступившая на предприятие для переработки рыба масляная (собирательное торговое название рыбы семейства строматеевых и других схожих видов), в дальнейшем реализовывалась уже как омуль.
ООО «Рыбалов-Альянс» не предоставило проверяющим документов, подтверждающих проведение дезинфекции оборудования и инвентаря, также инспекторами было установлено, что на предприятии нет утвержденной программы производственного контроля, должностные лица не смогли объяснить дальнейшее движение возвратной рыбной продукции, и объяснить, каким образом утилизируются биологические отходы.
После проведения лабораторных анализов в ФГБУ «ЦНМВЛ» изготовленной ООО «Рыбалов - Альянс» продукции в пробах хребтов лосося горячего копчения и корюшки вяленной обнаружена повышенная бактериальная обсемененность.
По итогам проверки в отношении должностного и юридического лиц составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. Организации предписано устраненить выявленные нарушения. В отношении ООО «Рыбалов – Альянс» введен режим усиленного лабораторного контроля, пишет АиФ Самара.
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