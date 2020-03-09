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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В сызранской электричке умерла женщина

9 марта 2020 13:14
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В сызранской электричке умерла женщина
Пассажиры, полицейские, охранники и медики - все пытались спасти пенсионерку.

Трагический случай 8 марта унес жизнь 68-летней пассажирки из электропоезда «Сызрань-Самара-Мирная». Женщину, которой стало плохо на подъезде к Октябрьску, пытались спасти пассажиры, полицейские и охранники.

– Мы отъехали со станции «Сызрань-1» в 15. Как вдруг, бабушке стало плохо: инсульт или инфаркт, не понятно. Она потеряла сознание. Пассажиры сообщили проводнику, а он по громкой связи обратился ко всем: «если есть медики, то помогите пассажиру в третьем вагоне». Когда бабушке делали массаж сердца, ее лицо розовело, а когда прекращали, тут же синело. С ней ехал дедушка и он первым пытался как-то помочь бабушке, но потом устал и уступил место другому мужчине. Быстро прибежали полицейские и охранники, они подменили других мужчин, что не останавливать искусственное дыхание. Некоторые люди пытались сунуть ей в рот разные таблетки, но этого не допустили, – рассказали очевидцы. В Октябрьске в вагон забежала бригада скорой помощи и сразу начала реанимировать женщину. Электричка простояла около 20 минут. Затем пострадавшую вынесли на платформу, а пассажиры электрички надеялись, что бабушку удастся спасти. – К сожалению, женщина 1951 года рождения скончалась, – сообщил источник КТВ-ЛУЧ в здравоохранении. Причины смерти покажет медэкспертиза.


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Комментарии


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