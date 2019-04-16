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В 16 час. 25 мин. 15 апреля 2019 года поступило сообщение о пожаре в районе н.п. Николаевка м.р. Волжский.Горела сухая трава на 6 га..Пострадавших в результате пожара нет.На месте проведения работ было организовано взаимодействие с администрацией м.р. Волжский.На ликвидацию пожара привлекались 28 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек, 9 ед. техники.Пожар тушили три с половиной часа.Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.