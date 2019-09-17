В отношении «коллекторов», звонящих в детский сад в Новокуйбышевске, составлены протоколы
17 сентября 2019 13:00
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Работники отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, нашли организацию, которая одолевала звонками детский сад г. Новокуйбышевска.
В июле 2019 года в средствах массовой информации работниками Управления ФССП России по Самарской области на информационном портале «Город НСК63» был выявлен материал о противоправных действиях «коллекторов». Должностными лицами отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, по данному факту было проведено административное расследование.
В ходе него было установлено, что в нарушении Федерального закона действовала организация, ранее являющаяся микрокредитной, а также житель г. Самары — гражданин С. Мужчина, с его слов, осуществлял звонки в детский сад по устной договоренности с данной компанией. Сотрудником организации он не является.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. В настоящее время осуществляется подготовка материалов для направления в суд.
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