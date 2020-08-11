В июне смертность населения Самарской области превысила 4 тыс. человек

До этого количество умерших в июне превышало четыре тысячи в 2010 и 2015 году.
В июне в Самарской области родилось 2500 человек и умерло 4159 человек, сообщает ЗАГС Самарской области.
Отрицательный баланс рождаемости по отношению к смертности отмечен в Самаре, где родился 1131 человек, а умерло 1585 человек, в Тольятти, где на 511 рождений приходится 883 смертей, а также в других городах (410/820) и районах области (448 /871)
До этого количество умерших в июне превышало четыре тысячи в 2010 и 2015 году, когда скончались, соответственно, 4214 и 4077 человек, пишет АиФ Самара
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