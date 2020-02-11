В аэропорту Курумоч водитель сбил пешехода

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ДТП произошло 10 февраля в Красноглинском районе Самары. Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», находился на прилегающей территории Аэропорта «Курумоч» и при начале движения не убедился в безопасности выполняемого маневра, в результате чего совершил наезд на пешехода 1991 года рождения, который находился на проезжей части, осуществляя погрузку багажа в автомобиль. В результате ДТП пешеход получил травму руки, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.