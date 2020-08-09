В Жигулевске задержали водителя КАМАЗа, скрывшегося с места ДТП

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В июле текущего года возле одного из домов, расположенных на переулке Механический города Жигулевск сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по г. Жигулёвску остановили для проверки документов автомобиль КАМАЗ 5511. В ходе общения с водителем сотрудники полиции выявили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Правоохранители отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но мужчина отказался.При сборе административного материала по факту невыполнения водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сотрудники полиции установили личность водителя и обстоятельства, способствующие совершению правонарушения: в апреле 2017 года мужчина уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.Кроме того, в ходе дознания полицейские установили, что ранее водитель оставил место ДТП (без пострадавших).По данным полиции, подозреваемый - безработный местный житель 1967 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время в отношении задержанного отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.