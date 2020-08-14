В Жигулевске в отношении жителя Москвы возбуждено два уголовных дела

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В июле текущего года сотрудники ОГИБДД О МВД России по г. Жигулевску на трассе М-5 «Урал» остановили автомобиль «ЗИЛ-5301АО». Во время проверки документов автовладелец предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у правоохранителей сомнение в его подлинности.Во время сбора материала проверки подозреваемый, находясь в служебном автомобиле сотрудников Госавтоинспекции, предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение за непривлечение его к уголовной ответственности. Сотрудник органов внутренних дел отказался принять денежные средства и предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки. Полицейский доложил своему руководителю о противоправном предложении гражданина и пресек правонарушение.Водительское удостоверение было изъято и направлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, документ является поддельным. По информации правоохранителей злоумышленник 1994 года рождения проживает в Москве и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что водительское удостоверение приобрел с помощью Интернет.Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.