В Волжском районе сотрудники ДПС задержали подозреваемого в хищении автомобиля

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В ночное время, во время несения службы на территории Волжского района инспекторы ДПС заметили автомобиль ГАЗ 3307, который двигался в направлении Нефтегорского района с нарушением Правил дорожного движения – без государственных регистрационных знаков и с выключенными световыми приборами. Законные требования инспекторов об остановке водитель проигнорировал, прибавил скорость и попытался скрыться. После непродолжительной погони сотрудники полиции задержали нарушителя.В ходе сбора административного материала стражи правопорядка установили у водителя отсутствие права на управление автомобилем и выявили явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, но мужчина от прохождения процедуры отказался.При выяснении обстоятельств правонарушения сотрудники полиции установили, что автомобиль был похищен с неогороженной территории общества с ограниченной ответственностью, а водитель 1973 года рождения в период с 2000 года неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе, дважды за угон автотранспорта.Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.Для дальнейшего разбирательства нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции.Владелец транспортного средства в ходе опроса пояснил, что двери автомобиля он не запирал, ключи находились в замке зажигания, и попросил привлечь задержанного к уголовной ответственности за хищение имущества.Мировым судьей назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.Также возбуждено уголовное дело об угорне, сообщает облМВД.Фото pixabay.com