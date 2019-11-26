Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ежегодный чувашский праздник Кĕр сăри собирает гостей В Самарской области
Ежегодный чувашский праздник «Кĕр сăри» собирает гостей в Самарской области
В Новокуйбышевске молодой водитель перевернул машину в кювет и врезался в забор
В Новокуйбышевске молодой водитель перевернул машину в кювет и врезался в забор
СМИ и блогеров Самары наградят за лучшее освещение темы безналичных оплат
СМИ и блогеров Самары наградят за лучшее освещение темы безналичных оплат
В Самаре пустят новые вагоны метро с системой противозажатия
В Самаре пустят новые вагоны метро с системой противозажатия
Самарские приставы посетили должников за ЖКХ
Самарские приставы посетили должников за ЖКХ
В Самаре пройдет областной фестиваль немецкой культуры Музыкальное подворье-2019
В Самаре пройдет областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье-2019»
В Самарской области после вмешательства прокуратуры установлены 1544 птицезащитных устройств на линии электропередач
В Самарской области после вмешательства прокуратуры установлены 1544 птицезащитных устройств на линии электропередач
Стройку РПЦ на Московском шоссе в Самаре признали самовольной
Стройку РПЦ на Московском шоссе в Самаре признали самовольной
сегодня  Вторник, 26 ноября, 12:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/11:
USD 63.76
0.05
EUR 70.31
-0.21
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Волжском районе сотрудники ДПС задержали подозреваемого в хищении автомобиля

26 ноября 2019 09:12
106
В Волжском районе сотрудники ДПС задержали подозреваемого в хищении автомобиля Мужчина был нетрезвым и без прав.
Мужчина был нетрезвым и без прав.

В ночное время, во время несения службы на территории Волжского района инспекторы ДПС заметили автомобиль ГАЗ 3307, который двигался в направлении Нефтегорского района с нарушением Правил дорожного движения – без государственных регистрационных знаков и с выключенными световыми приборами. Законные требования инспекторов об остановке водитель проигнорировал, прибавил скорость и попытался скрыться. После непродолжительной погони сотрудники полиции задержали нарушителя.

В ходе сбора административного материала стражи правопорядка установили у водителя отсутствие права на управление автомобилем и выявили явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, но мужчина от прохождения процедуры отказался.

При выяснении обстоятельств правонарушения сотрудники полиции установили, что автомобиль был похищен с неогороженной территории общества с ограниченной ответственностью, а водитель 1973 года рождения в период с 2000 года неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе, дважды за угон автотранспорта.

Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции.

Владелец транспортного средства в ходе опроса пояснил, что двери автомобиля он не запирал, ключи находились в замке зажигания, и попросил привлечь задержанного к уголовной ответственности за хищение имущества.

Мировым судьей назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.
Также возбуждено уголовное дело об угорне, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
25 ноября 2019  22:51
Пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой, силой заставил сесть в машину и вывез в лес.
В Приангарье арестовали мужчину, пытавшегося убить в лесу знакомую
Пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой, силой заставил сесть в машину и вывез в лес.  Закон
240
25 ноября 2019  19:16
За 20 тысяч рублей она обещала помочь абитуриенту поступить на заочную форму обучения в магистратуру, без фактического проведения экзамена.
В Самаре сотрудница университета подозревается в получении взятки
За 20 тысяч рублей она обещала помочь абитуриенту поступить на заочную форму обучения в магистратуру, без фактического проведения экзамена.  Закон
284
25 ноября 2019  14:35
Стало известно, как работал конвейер по выкачиванию «откатов» из подрядчиков многомиллиардного бюджета областного ФКР.
Деньги для взяток в Фонд капитального ремонта собирали на перекрестках и стоянках города
Стало известно, как работал конвейер по выкачиванию «откатов» из подрядчиков многомиллиардного бюджета областного ФКР.  Закон
890
22 ноября 2019  23:19
Ее обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей. Ее обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей.
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничествеЭкс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Ее обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей.   Закон
802
22 ноября 2019  22:45
Это братья Шамик и Рашид Хачатряны — потерпевшие считают их причастными к преступлению.
В теме убийства в кафе «Парадиз» появились «воры» и «смотрящие»
Это братья Шамик и Рашид Хачатряны — потерпевшие считают их причастными к преступлению.  Закон
786
22 ноября 2019  20:28
Угрозы убийством, жестоким избиением и сексуальным насилием в мире коллекторов частое явление.
"Чёрные" коллекторы, наплевав на все законы и нормы морали, решили выбить долг из сотрудника ДОСААФ любой ценой
Угрозы убийством, жестоким избиением и сексуальным насилием в мире коллекторов частое явление.  Закон
854
22 ноября 2019  16:17
Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Узбекское кафе в Самаре закрыли на 2 месяца
Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.  Закон
1036
Весь список
Происшествия
26 ноября 2019  12:28
В Новокуйбышевске молодой водитель перевернул машину в кювет и врезался в забор
В Новокуйбышевске молодой водитель перевернул машину в кювет и врезался в забор
Пострадали сам автомобилист и два пассажира. Происшествия
19
26 ноября 2019  10:47
На станции Похвистнево сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемых в краже рельсов
На станции Похвистнево сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемых в краже рельсов
Похитителями оказались жители Оренбургской области. Происшествия
93
26 ноября 2019  09:34
В Самарской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить машину
В Самарской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить машину
Требования прекратить движение водитель игнорировал. Происшествия
164
Весь список
Криминал
25 ноября 2019  09:50
В Самарской области рецидивист с ножом напал на пункт приема металлолома
В Самарской области рецидивист с ножом напал на пункт приема металлолома
Подозреваемый ранее был осужден за убийство и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Криминал
192
23 ноября 2019  11:39
В Тольятти разбойник с ножом отобрал у мужчины телефон
В Тольятти разбойник с ножом отобрал у мужчины телефон
Полицейские по горячим следам раскрыли преступление. Криминал
805
22 ноября 2019  12:43
Сотрудница Управления Роспотребнадзора по Самарской области признана виновной в мошенничестве
Сотрудница Управления Роспотребнадзора по Самарской области признана виновной в мошенничестве
Она получила условный срок. Криминал
248
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
345
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
313
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
579
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
845
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
693
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
479
Весь список

Фоторепортажи
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
311
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
539
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1700
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2237
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1525
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1856
Весь список

Мероприятия
Ежегодный чувашский праздник «Кĕр сăри» собирает гостей в Самарской области
В Самаре пройдет областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье-2019»
Каждый житель ПФО сможет выбрать лучшую театральную постановку в рамках окружного проекта «Театральное Приволжье»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные