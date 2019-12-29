В Тольятти во время выступления канатоходец упал с высоты
29 декабря 2019 11:56
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В Тольятти цирковой артист сорвался вниз с каната во время своего выступления. Один из очевидцев снял падение канатоходца на видео.
— Это произошло 28 декабря. Была на этом выступлении. Вроде обошлось без переломов, но ушиб, видимо, сильный, — рассказала одна из свидетелей падения артиста.
Судя по видео, у трюкача не было страховки.
Порой цирковые представления опасны не только для артистов, но и для зрителей. В ноябре в Самарской области обнаружили опасный цирк шапито. Его установили прямо под линиями электропередачи, пишет 63.ру.
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