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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти во время выступления канатоходец упал с высоты

29 декабря 2019 11:56
135
В Тольятти во время выступления канатоходец упал с высоты Артист выступал без страховки.
 Артист выступал без страховки.

В Тольятти цирковой артист сорвался вниз с каната во время своего выступления. Один из очевидцев снял падение канатоходца на видео.

— Это произошло 28 декабря. Была на этом выступлении. Вроде обошлось без переломов, но ушиб, видимо, сильный, — рассказала одна из свидетелей падения артиста.

Судя по видео, у трюкача не было страховки.

Порой цирковые представления опасны не только для артистов, но и для зрителей. В ноябре в Самарской области обнаружили опасный цирк шапито. Его установили прямо под линиями электропередачи, пишет 63.ру.
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