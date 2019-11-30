В Тольятти столкнулись маршрутный автобус и легковушка, пострадали семеро

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Во второй половине дня 29 ноября поступило сообщение о ДТП по адресу: г.о. Тольятти, Комсомольский район, перекресток ул.Кунеевской и ул.Диагональной.По прибытии на место пожарных подразделений установлено, что произошло столкновение маршрутного микроавтобуса(маршрут № 127) и легкового автомобиля.В результате ДТП пострадали 7 человек, из них 1 ребенок(девочка 2016 года рождения). Они госпитализированы в ГБУ "Тольяттинская городская клиническая больница №2"К ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.Проводились аварийно-спасательные работы, сообщает облМЧС.Причина ДТП устанавливается.