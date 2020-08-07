В Тольятти сотрудники ГИБДД задержали несовершеннолетнего нарушителя за рулём

Во время преследования управлявший автомобилем грубо нарушал ПДД, неоднократно создавая аварийные ситуации.
При несении службы сотрудники ДПС в г. Тольятти обратили внимание на автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. Полицейские предприняли попытку остановить авто, но водитель, проигнорировав законные требования инспекторов, попытался скрыться.
Во время преследования управлявший автомобилем грубо нарушал ПДД, неоднократно создавая аварийные ситуации. Правонарушитель остановился лишь после того, как полицейские предупредили его посредством громкоговорящего устройства о применении огнестрельного оружия.
Как установили полицейские, за рулём находился несовершеннолетний 2005 года рождения, не имеющий водительского удостоверения.
Вместе с ним в салоне автомобиля находилось ещё трое друзей. Со слов молодого человека, с ними он выехал из села Тимофеевка Ставропольского района и решил покататься по городу Тольятти на принадлежащем ему автомобиле.
На место оформления правонарушения были вызваны родители подростков. В отношении правонарушителя собраны административные материалы, сообщает МВДМедиа.
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