В Тольятти передали пятерых несовершеннолетних детей органам опеки и попечительства

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Дети не получали необходимой заботы, были не ухожены. Соседями отмечалось, что дети находились на улице без присмотра родителей и часто бывали голодными. Также, не смотря на необходимость, родители не обращались с детьми в медицинские учреждения. Неблагополучные условия для жизни детей из многодетной семьи привели к лишению супругов родительских прав.На основании решения суда в отделе судебных приставов Центрального района г. Тольятти в отношении граждан С. возбуждено исполнительное производство о лишении их родительских прав и обязании передать 5 детей органу опеки и попечительства г.о. Тольятти для дальнейшего жизнеустройства.Судебным приставом-исполнителем одновременно с возбуждением исполнительного производства был осуществлен выход совместно с представителями органа опеки и попечительства по месту жительства должников, указанному в исполнительном производстве. Дверь квартиры никто не открыл.Сотрудниками МЧС в присутствии понятых и сотрудников полиции дверь в жилое помещение ббыла вскрыта. В квартире со своей матерью находились 5 несовершеннолетних детей. Работники Управления ФССП России по Самарской области вручили гражданке С. постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснили решение суда.Проведя беседу с должницей, судебный пристав-исполнитель убедил женщину в необходимости добровольного исполнения решения суда, чтобы не травмировать психику детей. После этого мать добровольно передала детей представителям органа опеки и попечительства г.о. Тольятти.