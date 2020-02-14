В Тольятти легковушка врезалась в сугроб, пострадала женщина

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ДТП произошло 13 февраля в Тольятти. Мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по Южному шоссе со стороны ул. Борковская в направлении ул. Заставная. Он врезался в снежный бруствер, расположенный справа по ходу движения автомобиля, машина перевернулась. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Лада Гранта» 1997 года рождения, госпитализирована, сообщает облМВД.