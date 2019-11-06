В Тольятти автомобиль наехал на своего водителя

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Еще одно ДТП 5 ноября произошло в Тольятти. 67-летний водитель автомобиля (стаж вождения 27 лет) «Лифан Солано» находился на территории СНТ «Дачная». По предварительной версии полицейских, автолюбитель не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, в результате автомобиль начал движение и наехал на водителя. Мужчина получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.