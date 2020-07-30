В Тольятти автокран повредил четыре балкона

Несущие конструкции дома не повреждены.
Вечером в среду, 29 июля, в жилом секторе Тольятти произошло ЧП. На улице Мурысева, 59 в Комсомольском районе без окон на балконах остались жители нескольких квартир.
— В 18:50 при проведении кровельных работ автокран повредил металлический парапет, в результате этого упали бетонные блоки. Повреждены оконные конструкции четырех балконов (6–9 этажи), — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным ведомства, погибших и пострадавших в происшествии нет. Несущие конструкции дома не повреждены. Эвакуацию жильцов представители оперативных ведомств не проводили, пишет 63.ру.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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