В Тольятти 8 человек эвакуировали с места пожара

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ЧП произошло 3 декабря в Автозаводском районе Тольятти. На проспекте Степана Разина в одном из домов загорелась трехкомнатная квартира.

Вспыхнули домашние вещи и мебель. Огонь охватил 15 квадратных метров. Прибывшим спасателям пришлось эвакуировать 8 человек. Пострадавших, к счастью, нет, пишет ГТРК Самара.

Всего же за сутки с 06:00 03 декабря до 06:00 04 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 18 пожаров, из них в жилом секторе - 10. Погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.