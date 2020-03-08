В Центре Самары столкнулись три машины, одну отбросило в дом
8 марта 2020 11:48
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Утром в воскресенье, 8 марта, в Самаре произошло ДТП с пострадавшими. Об этом 63.RU сообщили представители поисково-спасательного отряда города.
— На пересечении Фрунзе и Некрасовской столкнулись 3 машины. Есть пострадавшие, — сообщили в экстренном ведомстве.
Сейчас на месте работают врачи, спасатели, пожарные и инспекторы ГИБДД. Им предстоит выяснить детали аварии.
По словам очевидцев, удар был такой силы, что Toyota вынесло с дороги в дом. Машина выбила дверь в магазине, расположенном в торце дома. По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие.
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