В Сызрани установили местонахождение пропавшей 12-летней девочки

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Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» установили местонахождение 12-летней девочки, пропавшей в четверг 21 ноября 2019г. Противоправных действий в отношении неё не совершалось. Несовершеннолетняя находилась у своей подруги. В настоящее время с девочкой и её родными работают сотрудники ПДН. Выясняются все обстоятельства произошедшего, собщает облМВД.