В Сызрани из-за короткого замыкания в доме эвакуировали 75 человек

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Утром 25 сентября поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Сызрань, пр-т 50 лет Октября, 59 А, (ДОУ №70)По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло короткое замыкание электрощитка с последующим горением на площади 1 кв. м.В целях безопасности проведена эвакуация 75 человек, из них 45 детей.На ликвидацию пожара привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники.Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.